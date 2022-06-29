В Свердловской области открывается фестиваль классической музыки "Безумные дни"

Фестиваль "Безумные дни" стартует в Екатеринбурге 1 июля. Фото: Алексей Кунилов

За три дня, с 1 по 3 июля, в уральской столице пройдет 100 концертов и еще 4 — в Первоуральске. Марафон классической музыки в Свердловской области устраивают уже в 7-й раз. Это знаковое событие не только для региона, но и всей России.

Концерты пройдут на восьми площадках в шаговой доступности в центре Екатеринбурга. Задействованы будут два зала Свердловской филармонии, два зала Театра юного зрителя, городской дом музыки, камерный литературный театр, зал Маклецкого Свердловского музыкального училища и новая площадка open air — сад Вайнера.

С 1 июля в саду Вайнера начнет работать Инфоцентр "Безумных дней". Там гостям расскажут о трехдневной образовательной и развлекательной программе. Здесь же пройдет серия интерактивных музыкальных воркшопов для всей семьи, можно будет поучаствовать в мастер-классах по живописи от Татьяны Полевичек — основателя творческой мастерской "Арт-Знак".

"Главная цель фестиваля — сделать классическую музыку доступной. <...> Наша миссия — показать, что классика — это не элитарное искусство. Мы приглашаем зрителей прикоснуться к разным жанрам, сделать это в нескучном формате дегустации, предлагая концерты на любой вкус. Где еще вы сможете услышать готическую арфу или клавицимбал? Или произведения Шуберта и Шумана на барабанах и в исполнении русских народных инструментов? Такой безумный микс стилей возможен только на "Безумных днях", — рассказал первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов.

Инфоцентр "Безумных дней" будет работать с 1 по 3 июля с 10:00 до 21:00. Здесь уральцы и гости региона могут получить любую консультацию по абонементам и новому сезону Свердловской филармонии.