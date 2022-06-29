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Общество
29 июня 2022, 19:31

В Серове разыскивают водителя, насмерть сбившего ребенка

  Юлия Пастух
Машина ДПС на месте ДТП

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Сегодня в Серове Свердловской области автомобилист сбил ребенка и скрылся с места происшествия. От полученных травм мальчик скончался на месте.

По информации ГИБДД, ребенок перебегал дорогу в неположенном месте напротив дома № 56 на проспекте Серова.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

"Очевидцы происшествия пояснили, что они заказали такси и поехали в магазин. В момент ДТП находились в салоне легкового автомобиля. Предположительно, это был автомобиль Daewoo Nexia синего цвета, которым управлял мужчина, примерно 50-летнего возраста.

Во время поездки пассажиры неожиданно почувствовали удар справа, попросили водителя остановиться. Когда вышли из машины, увидели лежащего на асфальте ребенка. Сразу стали вызывать скорую помощь. В этот момент таксист развернулся и скрылся с места происшествия", — сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

Погибшему мальчику было около 5–6 лет, он скончался до приезда скорой помощи.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, инспекторы ДПС, МЧС. Водитель объявлен в розыск.

Областная газета Свердловской области

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