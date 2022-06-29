В Верхней Салде завершают строительство на путях железнодорожной грузовой станции

Совокупный объем железнодорожных грузоперевозок резидентов ОЭЗ оценивается в 500 тысяч тонн в год. Фото: департамент информполитики Свердловской области

СвЖД завершает работы на путях грузовой железнодорожной станции на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина". Соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации объекта было достигнуто в рамках договоренности губернатора Свердловской области и РЖД. Объем инвестиций в проект оценивается свыше 1,6 миллиардов рублей.

На сегодняшний день готовы 12 станционных путей и подъездной путь до станции Верхняя Салда, кабельные сети, смонтированы системы электрификации и управления движением поездов. Осталось провести работы по благоустройству.

На территории станции уже смонтировали наружное освещение, оборудовали контейнерную площадку. Параллельно здесь строят автомобильные проезды и разворотные площадки, возводят ограждение.

Завершить работы планируют до конца сентября. Создаваемая инфраструктура должна позволить организовать транспортное обслуживание промплощадок резидентов ОЭЗ "Титановая долина" на качественно новом уровне.

На данный момент совокупный объем железнодорожных грузоперевозок резидентов ОЭЗ оценивается в 500 тысяч тонн в год.