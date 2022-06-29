У жителей очередного свердловского поселка появился газ

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В поселке Ключевск сегодня запустили уличный газопровод. В торжественной церемонии приняли участие министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Табачук.

К голубому топливу уже подключили одну из семей. Удалось это благодаря программе социальной догазификации. Безвозмездный договор был подписан еще в декабре 2021 года, уже через шесть месяцев домовладение подключили к системе. Работы вели ООО "Газтепломонтаж" совместно с АО "Газпром газораспределение Екатеринбург".

"Программа догазификации важна каждому жителю, проживающему в сельских городских пунктах. Она дала толчок к развитию системы газоснабжения. Наша задача — подключить к концу этого года более 30 тысяч домов, а к 2024 — все дома. Это совместная работа жителей и регионального штаба по газификации", — отметил Николай Смирнов.

Напомним, всего на меры соцподдержки в рамках догазификации в Свердловском бюджете на 2022 год предусмотрено свыше 192 млн рублей.