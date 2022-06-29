Прощай, оружие

Купить многозарядное гладкоствольное оружие с магазином могут только охотники с опытом не менее двух лет. Фото: Павел Ворожцов

Вчера вступили в действие изменения в закон «Об оружии», которые ограничивают круг потенциальных владельцев «огнестрела», повышают их ответственность за допущенные нарушения при обращении с оружием. В интервью корреспонденту «ОГ» Евгению АКСЁНОВУ начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Свердловской области Виктор НАВОЕВ рассказал, кому сегодня может быть отказано в выдаче лицензий и сколько лет теперь нужно упражняться охотнику, чтобы стать владельцем полуавтоматического оружия.

21+

– Какие нововведения ждать свердловчанам от изменений и дополнений в Закон «Об Оружии»?

– Пожалуй, главное изменение касается возраста, по достижении которого граждане могут приобретать оружие. Если раньше право на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия имели граждане, достигшие 18 лет, то сейчас возрастную планку законодатели подняли до 21 года. Для ряда категорий граждан сделали исключения из этого правила. Как и прежде, с 18 лет, могут приобретать оружие граждане проходящие или уже прошедшие военную службу, а также служащие государственных военизированных организаций.

Есть у нас молодые охотники-промысловики, которые живут, в основном, на севере Свердловской области, за Ивделем. Их образ жизни связан с охотой. Те же манси зарабатывают этим, и другого источника доходов у них нет. Оружие для них это еще и возможность защититься от дикого зверя. Для таких вот промысловиков также оставили возможность приобретать оружие с 18 лет. В отличие от Ханты-Мансийского округа, представителей народа манси, владеющих огнестрельными ружьями, у нас не так много – всего двадцать человек.

Не распространяется новое ограничение и на спортсменов стрелковых дисциплин, имеющих высокую спортивную квалификацию. Все решается индивидуально и зависит от предоставленных нам документов. К примеру, в 18-летнем возрасте могут рассчитывать на приобретение оружия с нарезным стволом спортсмены-стендовики или биатлонисты, обладатели званий «Мастера спорта» и выше.

– А как же тогда будут тренироваться спортсмены молодые, нетитулованные?

– Мы говорим только о лицензии на приобретение оружия в личное пользование. В подавляющем большинстве случаев спортсмены используют для тренировок винтовки, принадлежащие стрелковым клубам, спортшколам, стрелковым союзам. На территории Свердловской области 34 таких спортивных организации. В их ведении находится 1700 единиц оружия. В основном это малокалиберные винтовки. То есть на оружие, которое достается из пирамиды какой-нибудь детско-юношеской спортшколы, нововведения не распространяются. Тренируйтесь на здоровье!

Парадокс «ланкастера»

Еще одно нововведение затронет владельцев многозарядного гладкоствольного оружия, имеющего более двух стволов. В основном это касается полуавтоматического оружия с магазинами. Его сегодня имеют право приобретать граждане, которые владели гладкоствольным оружием не менее двух лет, то есть люди с опытом. Получается, в 21 год купил двустволку, потренировался, а через два года при желании можешь приобрести гладкоствольное полуавтоматическое оружие.

Повысились требования и к владельцам оружия с особыми типами стволов – «ланкастер» и «парадокс». Раньше оно находилось в категории гладкоствольного оружия. Но по своим баллистическим характеристикам оно значительно превосходит простое гладкоствольное. Закономерно, что его перевели в более «тяжелую» категорию – охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом. Для владения им требуется уже пятилетний стаж.

Виктор Навоев, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Свердловской области: – Последние изменения в Законе «Об оружии» имеют профилактическую направленность. В результате вводимых ограничений количество совершенных преступлений с применением оружия у нас должно уменьшиться.

Судим и без оружия

В Законе «Об оружии» появились новые категории граждан, которым мы откажем в выдаче лицензии. Это касается в первую очередь осужденных за преступления террористического характера или экстремистской направленности, а также за преступления, совершенные с применением насилия в отношении несовершеннолетних. Не смогут уже приобрести оружие имеющие судимость за умышленное преступление средней тяжести, совершенное с применением оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ. Ограничения коснулись также еще нескольких категорий осужденных.

– То есть раньше все эти люди могли легально покупать ружья?

– Раньше ограничение касалось осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления с применением оружия. Но если то же преступление было совершено без применения оружия, а судимость впоследствии была погашена, в таком случае гражданин мог приобрести оружие в установленном порядке. Сейчас это исключено.

– А если у человека, к примеру, три или четыре давние судимости, отберете у него винтовку по обновленному закону?

– Закон обратной силы не имеет. Если гражданин до вступления изменений в законную силу уже имел разрешение (оно выдается на пять лет), то аннулировать его никто не будет. Он даже может продлевать разрешение на уже приобретенное оружие, но вот получить лицензию на покупку нового уже не сможет. Надо понимать, что все эти изменения в Законе «Об оружии» имеют профилактическую направленность. В результате вводимых ограничений количество совершенных преступлений с применением оружия у нас должно уменьшиться. Проблемы с получением лицензии на оружие возникнут сейчас и у привлеченных к административной ответственности за все правонарушения, которые предусматривают административный арест. Если будет установлено, что водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения, лицензию ему также не дадут. Более того, еще и имеющуюся, если есть, аннулируют.

Оружие к осмотру

– В каких еще случаях человек может потерять право на владение оружием?

– Еще одна новелла закона «Об оружии» предусматривает аннулирование лицензии, в случае если владелец не исполняет требования сотрудников Росгвардии по предоставлению оружия для осмотра или не дает проверить условия его сохранности. Эта мера, я думаю, заставит владельцев быть более дисциплинированными.

А вообще, количество случаев аннулирования лицензий год от года снижается. В этом году на всю Свердловскую область вынесено всего 150 заключений, после которых владельцам пришлось расстаться с оружием.

По требованию нормативных документов мы проверяем условия сохранности оружия раз в пять лет, обычно это делается перед продлением разрешения, но это совсем не значит, что мы не можем проводить проверки чаще. Можем! И владельцам нужно об этом знать, чтобы не лишиться разрешительных документов. Могу сказать, что свердловчане в этом году значительно реже нарушали правила хранения оружия. По сравнению с прошлым годом разница составляет 40%. Это много. И это радует. Чаще всего граждане нарушают правила перерегистрации оружия, зачастую просто забывают его продлить, но это серьезное нарушение.

– Показал условия хранения – и вы продлеваете лицензию, так?

– Не совсем. Медицинское освидетельствование гражданам необходимо проходить раз в пять лет. Но уже не нужно предоставлять нам медицинские заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием. Результаты медицинских исследований сейчас заносятся в единый реестр и мы их получаем в электронном виде. Таким образом, исключается возможность подделки традиционных справок, и гражданам, как я думаю, стало несколько удобнее – не нужно носить документы из кабинета в кабинет.

Арсенал Большого Урала

– Сколько ружей и пистолетов может иметь владелец?

– Для владельцев оружия существует ограничения: пять стволов нарезного оружия и пять гладкоствольного, две единицы – «травматического».

При этом коллекционеры могут приобретать неограниченное количество единиц оружия, но для его использования закон оставляет все меньше и меньше места. С 3 июня этого года действует запрет на использование коллекционного оружия на спортивных и стрелковых объектах. Охотиться с ним запрещено было еще ранними положениями закона.

– Охолощенное оружие вы как-то отслеживаете? Шумят владельцы…

– Владельцы списанного или, как вы говорите, охолощенного оружия теперь обязаны уведомлять нашу службу о приобретении оружия в двухнедельный срок. Будем контролировать и это направление. И, кстати, стрельба из оружия в неотведенных местах наказывается крупным штрафом. Если при этом правонарушение совершено в состоянии алкогольного опьянения или в составе группы, накажут по максимуму – 100 тысяч рублей штрафа с конфискацией оружия.

– По сравнению с другими регионами, насколько «вооружена» Свердловская область?

– За всю Россию не скажу, но по Уральскому округу мы точно обошли всех по количеству оружия на руках у людей. В Свердловской области значительно больше населения, чем в соседних. Область богата на охотничьи угодья. Много охотников, соответственно. За последние пять количество владельцев оружия на Среднем Урале изменялось незначительно – колебания от 80 до 81 тысячи человек. Полагаю, что с учетом введенных ограничений больше их точно не будет.

СПРАВКА: Оружие в Свердловской области 80 тыс. владельцев оружия, 34 спортивных организации спортивное 1700 охотничье гладкоствольное – 148 тыс. единиц охотничье с нарезным стволом – 30 тыс. единиц для самообороны (травм., газовое) – 17 тысяч коллекционное – 256 единиц