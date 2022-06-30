Визовый центр Бельгии в Екатеринбурге приостановит выдачу краткосрочных виз

Фото: Павел Ворожцов

Бельгийское консульство в России с 1 июля приостанавливает выдачу краткосрочных виз (до 90 дней), в том числе туристических.

Заявления будут принимать только на студенческие визы, рабочие визы, визы для воссоединения семьи от заявителей, планирующих приехать в страну до 31 августа.

"Визовый центр не сможет сделать никаких исключений. Эта временная мера будет отменена, как только посольство Бельгии восстановит способность обрабатывать все без исключения заявления на получение визы", — сообщает Ассоциация туроператоров России.

Отметим, один из визовых центров консульства находится в Екатеринбурге.