Россияне смогут ограничивать банковские онлайн-операции для защиты от мошенников

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С 1 октября 2022 года клиенты в обслуживающем их банке смогут устанавливать запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры — максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Такое указание размещено на официальном сайте Центробанка.

Установить запрет можно будет как на отдельные услуги (переводы, онлайн-кредитования), так и на все операции. Для этого необходимо написать заявление в свой банк.

Отметим, что кредитная организация определяет форму документа и порядок его направления. Однако отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций клиент банка может в любое время и без ограничений.

"Такая упреждающая мера особенно актуальна для людей, наиболее подверженных влиянию кибермошенников, например для пожилых граждан. Если был установлен запрет на дистанционные операции, то мошенникам не удастся оформить онлайн-кредит или похитить ваши деньги, даже если они смогли получить доступ к вашему онлайн-банкингу", — комментирует директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Также с 1 октября текущего года все банки должны будут идентифицировать все устройства, с которых граждане совершают онлайн-операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты. Это делается для дополнительной защиты клиентов от кибермошенников.