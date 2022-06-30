Екатеринбуржцы смогут экономить 10% времени на общественном транспорте

Фото: Галина Соловьева

Это станет возможным благодаря единому цифровому сервису "Екатеринбург Транспорт", который хотят внедрить в уральской столице. Соглашение о нововведении подпишет на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2022 замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

"Екатеринбург Транспорт" будет собирать и анализировать информацию о передвижениях автобусов, троллейбусов, метро и трамваев. На основании этих данных программа сможет простраивать маршруты для горожан таким образом, чтобы добираться из пункта "А" в пункт "Б" максимально быстро. При этом, разработчики отмечают, что жители города смогут экономить не менее 10% времени в пути.

"В Екатеринбургской агломерации проживают более 1 миллиона 700 тысяч человек. Мы понимаем, насколько важно обеспечить им комфортное передвижение в общественном транспорте, работаем над тем, чтобы внедрить сервис "умной" оплаты проезда и другие инновационные технологии в нашу транспортную систему", – подчеркнул Алексей Бубнов.