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Общество
30 июня 2022, 14:31

На Среднем Урале на 10% снизилось число ДТП

  Юлия Пастух
ДТП в Екатеринбурге

Фото: Павел Ворожцов

По итогам первого полугодия в Свердловской области на 10% снизилось количество ДТП. Об этом сегодня сообщил замначальника регионального УГИБДД Денис Колясников на пресс-конференции, проходившей в ТАСС-Урал.

Число погибших, по его словам, снизилось при этом только на 0,6%. Число пострадавших за указанный срок составило 1 300 человек, что на 13% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Видео: пресс-центр ТАСС-Урал

132 ДТП произошли с участием несовершеннолетних — показатель снизился на 16,5%. Погибло за полгода 8 детей.

"Каждый второй наезд на ребенка совершен на пешеходном переходе, в связи с чем можно сделать вывод, что дети знают и стремятся соблюдать правила дорожного движения, но водители игнорируют правила и не пропускают пешеходов на пешеходных переходах", — рассказал Денис Колясников.

Областная газета Свердловской области

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