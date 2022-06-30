Полиция Екатеринбурга за день выявила почти 20 нарушителей миграционного законодательства

Проверки проводились в кафе, киосках и на рынках Орджоникидзевского и Железнодорожного районов. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 29 июня МВД провело первый этап оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2022", направленного на пресечение нарушений миграционного законодательства. В рамках рейда было проверено порядка 100 зарубежных граждан и выявлено около 20 нарушителей.

Среди участников операции были сотрудники городских подразделений полиции, патрульно-постовой службы, отдела по вопросам миграции, кинологи, эксперты-криминалисты. Силовую поддержку оказывали бойцы спецподразделения "ГРОМ" Управления по контролю за оборотом наркотиков свердловского главка полиции.

Проверки проводились в кафе, киосках и на рынках Орджоникидзевского и Железнодорожного районов.

"Около 20 человек, в действиях которых были выявлены нарушения миграционного законодательства, доставлены для разбирательства в отделы полиции по территориальности. В отношении них были составлены соответствующие административные протоколы. Проверкам также будут подвергнуты юридические лица, использовавшие труд нелегальных мигрантов. По результатам разбирательства к ним будут приняты меры реагирования", — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Кроме того, во время рейда сотрудники ППСП выявили несколько случаев хулиганства и нарушений, связанных с употреблением алкоголя в общественных местах.