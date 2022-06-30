1 июля тридцатилетний юбилей празднует одно из самых крупных документохранилищ региона – Государственный архив административных органов Свердловской области (ГААОСО). На его полках лежат бумаги с грифом «Совершенно секретно» за подписью руководителей и КГБ СССР и ФСБ России, в их числе, следственные дела уральцев, репрессированных и побывавших в плену во время Великой Отечественной войны.

Начало созданию архива положил Указ Президента РСФСР № 82 от 24 августа 1991 года «Об архивах Комитета государственной безопасности СССР». После выхода которого «…в целях предотвращения незаконного уничтожения документов и создания условий их использования для нужд науки и культуры» в новое учреждение были переданы архивы КГБ. Кроме того, в 1990-х годах фонды пополнились и другими любопытными документами из архивов Управления ФСБ по Свердловской области.

Таким образом, по словам начальника Управления архивами Свердловской области Романа Тараборина, за прошедшие годы сформирован уникальный фонд документальных источников, которые повествуют о становлении российской государственности и ключевых этапах развития страны:

– Архив сегодня комплектуют органы прокуратуры и следствия, суды, таможенные органы, военкоматы и т.д. Учреждение ведет работу по приему документов периода Второй мировой войны из личных архивов граждан. Это свидетельства и воспоминания участников войны, детей участников войны, удостоверения к наградам, письма с фронта; фотографии и прочее. Так называемые документы личного происхождения дополняют и обогащают комплекс исторических документов архива и сохраняются для последующих поколений.

Кроме того, сотрудники архива активно ведут исследовательскую и просветительскую работу: коллективом подготовлена Книга памяти жертв политических репрессий Свердловской области в 10 томах, содержащая 36 540 имен, проводятся выставки документов, уроки для студентов и школьников.

С историей создания, составом фондов и достижениями архивистов за 30-летний период можно познакомиться на сайте учреждения, где представлена электронная выставка, посвященная юбилею.