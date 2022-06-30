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Общество
30 июня 2022, 16:04

За фейки работу СМИ могут приостановить во внесудебном порядке

  Влад Гашенко
Фото: Галина Соловьева

Фото: Галина Соловьева

Депутаты поддержали в третьем окончательном чтении поправки, которые позволяют госорганам приостанавливать работу СМИ за распространение запрещенной информации. Если СМИ неоднократно попадалась на фейках, то его регистрацию признают недействительной.

Принятый закон наделяет генпрокурора и его заместителей приостановить не более чем на три месяца работу СМИ, если оно распространяет противоправную, опасную информацию, в том числе недостоверные общественно значимые сведения, информацию, выражающую явное неуважение к обществу, государству, Конституции РФ, а также направленную на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ или связанную с введением иностранными государствами санкциями.

После этого Роскомнадзор вносит соответствующую помету в реестр СМИ и уведомляет учредителя и редакцию о приостановке их работы. Предписание продляют на шесть месяцев, если будет допущено повторное нарушение. 

Деятельность СМИ может быть возобновлена и до истечения установленного в законе срока, но для этого редакция должна удалить запрещенную информацию. Однако если СМИ неоднократно распространяла запрещенные сведения, то его регистрацию признают недействительной, а интернет-сайт заблокируют.

Областная газета Свердловской области

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