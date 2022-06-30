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Общество
30 июня 2022, 18:00

Вольер для белых медведей откроют в Екатеринбургском зоопарке ко Дню города

  Юлия Пастух
Екатеринбургский зоопарк

Площадь сооружения составит около 700 квадратных метров. Фото: администрация Екатеринбурга

Реконструкция открытого вольера для белых медведей в Екатеринбургском зоопарке завершится ко Дню города, который традиционно отмечается в третью субботу августа. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов после сегодняшнего визита в учреждение.

Площадь сооружения составит около 700 квадратных метров, что почти в 2,5 раза больше предыдущего. Здесь разместятся 3 бассейна, берлоги, родовые и игровые участки. Как ранее писала "Областная газета", в обновленном вольере будет жить медведица Хатанга из Московского зоопарка, ей составит компанию старожилица Айна.

"В начале июля в московский зоопарк уезжает группа наших специалистов – медведица еще до переезда должна познакомиться с теми, кто будет заботиться о ней в Екатеринбурге, и привыкнуть к ним. Затем они уже все вместе поедут на Урал. Хатанга должна прибыть к нам 2 августа, затем карантин. Тем временем будут закончены отделочные работы в вольере и благоустройство вокруг него. Торжественное открытие состоится накануне Дня города", — написал в своем telegram-канале Алексей Орлов.

Наблюдать за животными в обновленном вольере гости зоопарка смогут с трех локаций: со смотровой зоны на уровне земли, с заниженной площадки перед бассейнами, а также с высоты 4 метров, откуда откроется панорама всего вольера.

Областная газета Свердловской области

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