Органы власти в России обяжут вести соцсети

Госдума РФ приняла закон, который расширит способы обеспечения доступа к информации. Фото: пресс-служба Госдумы

Госдума РФ приняла закон, который расширит способы обеспечения доступа к информации. Согласно документу, органы и структуры власти будут обязаны вести официальные страницы в соцсетях для публикации актуальных сведений об их работе.

Правительство России будет определять перечень социальных сетей, в которых должны будут вестись страницы. При этом ссылки на них должны быть на официальных сайтах ведомств и органов власти.

"Чиновники будут размещать новости, тексты и видеозаписи выступлений руководства ведомств, итоги опросов общественного мнения, материалы по темам, которые выносят на общественное обсуждение, результаты таких обсуждений", — говорится на сайте нижней палаты парламента.

На основе портала "Госуслуг" будет создана специальная система для управления аккаунтами в соцсетях, публикации и редактирования информации. Если же организации по каким-то причинам не смогут создать свои страницы, то ссылки на их сайты будут опубликованы на портале региона. Кроме того, допускается создание единого портала, на котором будет объединена информация о деятельности нескольких ведомств, муниципалитетов или организаций.