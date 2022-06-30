Темы дня

Общество
30 июня 2022, 18:37

Губернатор Евгений Куйвашев оценил проект центра реабилитации для детей-инвалидов

Евгений Куйвашев

Совещание проводилось в Областном центре реабилитации инвалидов. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области 30 июня принял участие в рабочем совещании по созданию детского центра реабилитации инвалидов. Глава региона поддержал проект и отметил, что у Среднего Урала есть все возможности и опыт для открытия такого учреждения.

Совещание проводилось в Областном центре реабилитации инвалидов, который работает с совершеннолетними гражданами. По словам губернатора, в Свердловской области проживает более 280 тыс. человек с инвалидностью, среди которых 21 тыс. детей.

"Начиная с этого года в регионе отрабатываются стандарты работы с детьми с инвалидностью в возрасте от 4 до 17 лет. Сегодня у свердловских семей, воспитывающих детей с особенностями здоровья, есть серьезная потребность в современном многопрофильном центре, который будет заниматься реабилитацией таких ребят. Главная задача — поддержать семьи в непростой ситуации, сделать реабилитацию и абилитацию доступной для каждого ребенка с инвалидностью, помочь ему адаптироваться к жизни", — передает слова главы региона департамент информполитики.

Центр для реабилитации детей будет находиться сразу на двух площадках: одна из них появится в черте города, а другая — за его пределами. Отделение в Екатеринбурге сможет принимать свыше 2,3 тыс. пациентов в год, в то время как загородная — 1,3 тыс. детей в год.

На сегодняшний день место размещения центра еще не определено. Глава региона поручил оснастить учреждение передовым оборудованием, а также сделать само здание интересным, чтобы детям было комфортно и приятно находиться в нем.

Напомним, что на Среднем Урале в пилотном режиме запустили проект для поддержки детей, чья инвалидность впервые была установлена в возрасте от 4 до 17 лет. Семьи с такими детьми могут получить электронные сертификаты, которые можно потратить на прохождение реабилитации и абилитации.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.06.2022, 20:26 / Общество
В УрФУ создадут передовую инженерную школу
30.06.2022, 19:21 / Общество
В Литературном квартале Екатеринбурга загорелось историческое здание
30.06.2022, 18:54 / Общество
Больше двух тысяч уральских семей получили региональный знак отличия
30.06.2022, 18:37 / Общество
Губернатор Евгений Куйвашев оценил проект центра реабилитации для детей-инвалидов
30.06.2022, 18:26 / Спорт
Павел Дацюк заявил, что собирается завершить спортивную карьеру