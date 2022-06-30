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30 июня 2022, 18:54

Больше двух тысяч уральских семей получили региональный знак отличия

Больше двух тысяч уральских семей получили региональный знак отличия

"Совет да любовь"

За шесть месяцев 2022 года 2,1 тысячи пар получили знак отличия Свердловской области "Совет да любовь". Награды удостоились семьи, прожившие в браке не менее 50 лет. 

Сегодня региональные власти наградили знаком отличия семью Поповских. Супруги воспитали двоих детей, дочь и сына. Сын продолжает трудовою династию отца — маляром в строительном предприятии. Дети подарили Любови Михайловне и Сергею Петровичу трех внуков. 

Как отметил министр социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов, количество семейных пар, получивших региональные награды с годами увеличивается. С 2011 года знаки отличия вручили 59,5 тысячам семейных пар.   

"Это почти 120 тысяч человек. Показательная цифра, которая говорит о том, что количество пар, которые являются примером сохранения семейных ценностей, увеличивается", — отметил Евгений Шаповалов.

Областная газета Свердловской области

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