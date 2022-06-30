Больше двух тысяч уральских семей получили региональный знак отличия

За шесть месяцев 2022 года 2,1 тысячи пар получили знак отличия Свердловской области "Совет да любовь". Награды удостоились семьи, прожившие в браке не менее 50 лет.
Сегодня региональные власти наградили знаком отличия семью Поповских. Супруги воспитали двоих детей, дочь и сына. Сын продолжает трудовою династию отца — маляром в строительном предприятии. Дети подарили Любови Михайловне и Сергею Петровичу трех внуков.
Как отметил министр социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов, количество семейных пар, получивших региональные награды с годами увеличивается. С 2011 года знаки отличия вручили 59,5 тысячам семейных пар.
"Это почти 120 тысяч человек. Показательная цифра, которая говорит о том, что количество пар, которые являются примером сохранения семейных ценностей, увеличивается", — отметил Евгений Шаповалов.