Ввод новых правил оформления пенсионной выплаты вступит в силу с 31 октября

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С 31 октября в России средства пенсионных накоплений будут единовременно выплачивать на основании заявления.

Рассчитывать на единовременную пенсионную выплату могут россияне, получающие страховую пенсию по инвалидности, потере кормильца или по государственному пенсионному обеспечению. Также на выплату имеют право россияне, достигшие пенсионного возраста, но не получающие страховую пенсию по старости из-за недостаточного страхового стажа.

Подать электронное заявление можно будет в Пенсионном фонде, негосударственном пенсионном фонде, в том числе через портал "Госуслуги".

Ранее Пенсионный фонд РФ сообщал о вступлении в силу новых правил оформления выплаты с сегодняшнего числа, 1 июля, однако 30 июня опубликовал информацию о переносе сроков: "Порядок обращения за единовременной выплатой средств пенсионных накоплений изменится с 31 октября 2022 года, а не с 1 июля, как было анонсировано ранее. Сроки изменились в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.06.2022 № 1076".