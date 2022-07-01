На Урал завезли 4 тонны зараженных цитрусовых из Турции

Фрукты заражены красной померанцевой щитовкой. Фото: Алексей Кунилов

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в регионе крупную партию лимонов и мандаринов, зараженных красной померанцевой щитовкой.

По данным Управления Россельхознадзора по Свердловской области, завезены были 2,5 тонны лимонов и 1,5 тонны апельсинов из Турции, пораженные вредителем. Однако серьезной опасности для человека фрукты не представляют, необходимо лишь тщательно вымыть их перед употреблением.

Стоит отметить, красная щитовка расселена по всему свету. Этот вредитель питается соками разнообразных растений из нескольких десятков семейств. Он поражает цитрусовые (лимон, апельсин, мандарин, помело, грейпфрут), розы, оливу европейскую. Щитовка встречается на листьях, побегах, плодах, ветвях и стволах, она ослабляет растения, снижает урожайность и товарную ценность плодов.