Программа празднования областного Сабантуя

3 июля в Свердловской области пройдет национальный культурно-спортивный праздник Сабантуй-2022, участие в котором примут гости из десятка регионов страны. Мероприятия проведут в селе Кадниково Сысертского района, на базе загородного клуба "Белая лошадь".
На празднике состоятся соревнования по национальной борьбе "Корэш", волейболу, армрестлингу, перетягиванию каната, гиревому спорту. Также гости будут состязаться в подъеме на вертикальный столб, хождении по наклонному бревну, борьбе на горизонтальном бревне мешками. Одним из ярких событий станут конно-спортивные соревнования. Как ранее писала "Областная газета", на скачки привезут 30 лошадей минимум из 6 регионов.
Культурную программу откроют национальные коллективы Республик Татарстан и Башкортостан. На мероприятии также выступят артисты из Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды, Полевского, Верхней Пышмы, Березовского, Кировграда. В течение дня на Сабантуе будут работать национальные подворья и ярмарки.
Тайминг состязаний:
Национальная спортивная борьба "Корэш"
08:30 – начало регистрации участников;
09:00-10:00 – мандатная комиссия, взвешивание и жеребьевка участников;
10:00 – начало соревнований среди юношей и мужчин;
14:00 – начало финального поединка в абсолютной весовой категории "Батыр";
14:15-14:30 – награждение победителей и призеров на главной сцене праздника.
Скачки
Начнутся соревнования в 13:00. Церемония награждения будет происходить на главной сцене праздника в 14:30-15:00.
Армрестлинг
09:00-10:00 – взвешивание и регистрация участников;
11:00-13:30 – предварительные и финальные поединки на правой руке;
14:00-14:30 – награждение победителей и призеров.
Перетягивание каната
12:00-13:00 – взвешивание и регистрация команд;
13:00-14:30 – предварительные и финальные схватки;
15:00-15:30 – награждение.
Гиревой спорт
Регистрация участников с 09:00, начало состязаний в 10:00.
Волейбол
Регистрация участников турнира с 09:00, начало турнира в 10:00.
Хождение по наклонному бревну, лазание по вертикальному столбу, бой мешками на бревне.
Регистрация участников состязаний с 09:00, начало состязаний в 10:00.
Читайте также:
Беговому коню – в зубы смотрят: конезаводчики из шести регионов привезут на скачки Сабантуя тридцать лошадей.