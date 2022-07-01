Программа празднования областного Сабантуя

Фото: департамент информполитики Свердловской области

3 июля в Свердловской области пройдет национальный культурно-спортивный праздник Сабантуй-2022, участие в котором примут гости из десятка регионов страны. Мероприятия проведут в селе Кадниково Сысертского района, на базе загородного клуба "Белая лошадь".

На празднике состоятся соревнования по национальной борьбе "Корэш", волейболу, армрестлингу, перетягиванию каната, гиревому спорту. Также гости будут состязаться в подъеме на вертикальный столб, хождении по наклонному бревну, борьбе на горизонтальном бревне мешками. Одним из ярких событий станут конно-спортивные соревнования. Как ранее писала "Областная газета", на скачки привезут 30 лошадей минимум из 6 регионов.

Культурную программу откроют национальные коллективы Республик Татарстан и Башкортостан. На мероприятии также выступят артисты из Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды, Полевского, Верхней Пышмы, Березовского, Кировграда. В течение дня на Сабантуе будут работать национальные подворья и ярмарки.

Тайминг состязаний:

Национальная спортивная борьба "Корэш"

08:30 – начало регистрации участников;

09:00-10:00 – мандатная комиссия, взвешивание и жеребьевка участников;

10:00 – начало соревнований среди юношей и мужчин;

14:00 – начало финального поединка в абсолютной весовой категории "Батыр";

14:15-14:30 – награждение победителей и призеров на главной сцене праздника.

Скачки

Начнутся соревнования в 13:00. Церемония награждения будет происходить на главной сцене праздника в 14:30-15:00.

Армрестлинг

09:00-10:00 – взвешивание и регистрация участников;

11:00-13:30 – предварительные и финальные поединки на правой руке;

14:00-14:30 – награждение победителей и призеров.

Перетягивание каната

12:00-13:00 – взвешивание и регистрация команд;

13:00-14:30 – предварительные и финальные схватки;

15:00-15:30 – награждение.

Гиревой спорт

Регистрация участников с 09:00, начало состязаний в 10:00.

Волейбол

Регистрация участников турнира с 09:00, начало турнира в 10:00.

Хождение по наклонному бревну, лазание по вертикальному столбу, бой мешками на бревне.

Регистрация участников состязаний с 09:00, начало состязаний в 10:00.

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