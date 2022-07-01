Темы дня

Общество
1 июля 2022, 17:06

Программа празднования областного Сабантуя

  Юлия Пастух
Девушки на Сабантуе

Фото: департамент информполитики Свердловской области

3 июля в Свердловской области пройдет национальный культурно-спортивный праздник Сабантуй-2022, участие в котором примут гости из десятка регионов страны. Мероприятия проведут в селе Кадниково Сысертского района, на базе загородного клуба "Белая лошадь". 

На празднике состоятся соревнования по национальной борьбе "Корэш", волейболу, армрестлингу, перетягиванию каната, гиревому спорту. Также гости будут состязаться в подъеме на вертикальный столб, хождении по наклонному бревну, борьбе на горизонтальном бревне мешками. Одним из ярких событий станут конно-спортивные соревнования. Как ранее писала "Областная газета", на скачки привезут 30 лошадей минимум из 6 регионов.

Культурную программу откроют национальные коллективы Республик Татарстан и Башкортостан. На мероприятии также выступят артисты из Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды, Полевского, Верхней Пышмы, Березовского, Кировграда. В течение дня на Сабантуе будут работать национальные подворья и ярмарки.

Тайминг состязаний:

Национальная спортивная борьба "Корэш"

08:30 – начало регистрации участников;

09:00-10:00 – мандатная комиссия, взвешивание и жеребьевка участников;

10:00 – начало соревнований среди юношей и мужчин;

14:00 – начало финального поединка в абсолютной весовой категории "Батыр";

14:15-14:30 – награждение победителей и призеров на главной сцене праздника.

Скачки

Начнутся соревнования в 13:00. Церемония награждения будет происходить на главной сцене праздника в 14:30-15:00.

Армрестлинг

09:00-10:00 – взвешивание и регистрация участников;

11:00-13:30 – предварительные и финальные поединки на правой руке;

14:00-14:30 – награждение победителей и призеров.

Перетягивание каната

12:00-13:00 – взвешивание и регистрация команд;

13:00-14:30 – предварительные и финальные схватки;

15:00-15:30 – награждение.

Гиревой спорт

Регистрация участников с 09:00, начало состязаний в 10:00.

Волейбол

Регистрация участников турнира с 09:00, начало турнира в 10:00.

Хождение по наклонному бревну, лазание по вертикальному столбу, бой мешками на бревне.

Регистрация участников состязаний с 09:00, начало состязаний в 10:00.

Читайте также:

Беговому коню – в зубы смотрят: конезаводчики из шести регионов привезут на скачки Сабантуя тридцать лошадей.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.07.2022, 18:31 / Общество
День семьи, любви и верности в России может стать выходным днем
01.07.2022, 18:10 / Общество
Глава СКР предложил ввести психологическое тестирование для школьников и студентов
01.07.2022, 17:06 / Экономика
Губернатор Евгений Куйвашев заявил о хорошем урожае на Среднем Урале в 2022 году
01.07.2022, 17:06 / Общество
Программа празднования областного Сабантуя
01.07.2022, 16:33 / Общество
Кабмин РФ выделил еще 28 млн рублей на строительство трассы Москва — Казань — Екатеринбург