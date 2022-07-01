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1 июля 2022, 18:31

День семьи, любви и верности в России может стать выходным днем

Госдума

Соответствующий законопроект подготовлен комитетом Госдумы по вопросам семьи. Фото: сайт Госдумы РФ

В Госдуме РФ планируют сделать 8 июля выходным днем. Соответствующий законопроект подготовлен Комитетом по вопросам семьи.

Об этом в ходе экспертного совета комитета рассказала его глава Нина Останина.

"Мы уже у себя проект закона заготовили, но если это праздник семьи, то он должен в кругу семьи и проводиться, поэтому мы предложили сделать этот день выходным. С проектом закона от имени комитета выходим на Совет Думы, мы пока не знаем, как он определится. Я думаю, что вы поддержите наше предложение", — передает ее слова РИА Новости.

Напомним, что 28 июня президент Владимир Путин подписал указ об установлении Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, официальным праздником в России. В этот день православная церковь традиционно чтит память покровителей семьи и брака — святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев. 

Областная газета Свердловской области

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