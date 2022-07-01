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1 июля 2022, 19:34

Прошло первое заседание по уголовному делу баскетболистки УГМК. Продолжение — через неделю

УГМК

Грайнер (№ 42) на суде заявила, что обвинение ей понятно, но свое отношение к нему она выскажет позже. Фото: пресс-служба БК УГМК

Сегодня, 1 июля, в Химкинском городском суде Московской области состоялось первое заседание по делу 31-летней американской легионерши БК УГМК Бриттни Грайнер, которая обвиняется в контрабанде наркотиков.

На заседание прибыли три представителя американского посольства и множество журналистов, места которым в зале не хватило. Путем голосования были выбраны несколько человек, которых допустили на процесс. Сменить зал на более вместительный суд отказался. 

Прокурор, выступивший с обвинительным заключением, сообщил, что 17 февраля 2022 года при досмотре в аэропорту Шереметьево у Грайнер обнаружили два картриджа с 0,702 г гашишного масла, которое запрещено на территории России. Это считается значительным размером, поскольку масса изъятого в пересчете на высушенное вещество составляет 0,56 г.

За такое правонарушение российский закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Судья Анна Сотникова также опросила двух свидетелей, после чего закрыла заседание. Слушание дела возобновится через неделю — 7 июля.

Областная газета Свердловской области

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