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2 июля 2022, 09:51

В екатеринбургском детсаду задержали вора, объявленного в федеральный розыск

  Юлия Пастух
Наручники

Фото: Алексей Кунилов

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в хищении денег у воспитательницы детского сада на ул. Агрономической в Екатеринбурге. 

Инцидент произошел вечером, когда родители забирали детей. Воспользовавшись моментом, злоумышленник незаконно проник на территорию детсада и украл кошелек с деньгами. 37-летняя потерпевшая обнаружила пропажу, а также подозреваемого, и вызвала наряд росгвардейцев.

"Прибывший по указанному адресу экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал на месте 51-летнего подозреваемого. Записи с камер видеонаблюдения подтвердили его причастность в содеянном", — рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

Задержанным оказался ранее судимый уроженец Шадринска Курганской области. Оказалось, что с ноября прошлого года мужчина числится в федеральном розыске за уклонение от отбывания ограничения свободы.

Как уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. 

Областная газета Свердловской области

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