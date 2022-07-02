Universal Pictures заявила об уходе с российского рынка

Голливудская киностудия Universal Pictures объявила о решении закрыть свой офис в России. Операции компании будут свернуты в течение нескольких месяцев.
"Материнская компания решила прекратить деятельность в РФ, так как вести бизнес стало невозможным из-за многочисленных сложностей, с которыми сталкиваются иностранные компании", – передает "Бюллетень Кинопрокатчика" со ссылкой на письмо от Universal Pictures.
Напомним, в марте компании Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount заявили о временной остановке проката своих фильмов в России.
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