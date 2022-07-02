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2 июля 2022, 14:12

Universal Pictures заявила об уходе с российского рынка

  Юлия Пастух
Кинотеатр

Фото: Павел Ворожцов

Голливудская киностудия Universal Pictures объявила о решении закрыть свой офис в России. Операции компании будут свернуты в течение нескольких месяцев.

"Материнская компания решила прекратить деятельность в РФ, так как вести бизнес стало невозможным из-за многочисленных сложностей, с которыми сталкиваются иностранные компании", – передает "Бюллетень Кинопрокатчика" со ссылкой на письмо от Universal Pictures.

Напомним, в марте компании Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount заявили о временной остановке проката своих фильмов в России.

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Областная газета Свердловской области

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