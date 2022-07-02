Universal Pictures заявила об уходе с российского рынка

Фото: Павел Ворожцов

Голливудская киностудия Universal Pictures объявила о решении закрыть свой офис в России. Операции компании будут свернуты в течение нескольких месяцев.

"Материнская компания решила прекратить деятельность в РФ, так как вести бизнес стало невозможным из-за многочисленных сложностей, с которыми сталкиваются иностранные компании", – передает "Бюллетень Кинопрокатчика" со ссылкой на письмо от Universal Pictures.

Напомним, в марте компании Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount заявили о временной остановке проката своих фильмов в России.

Читайте также:

Российские кинотеатры хотят освободить от платы за аренду и иностранную музыку.