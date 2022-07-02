Темы дня

Общество
2 июля 2022, 14:55

Микрорайон Академический в Екатеринбурге останется без горячей воды на 5 дней

  Юлия Пастух
Вода в кране

Воды не будет из-за необходимости оперативно провести ремонтные работы. Фото: Алексей Кунилов

В квартирах Академического отключат воду на 5 дней — с 08:00 4 июля до 17:00 8 июля.

В УК "Академический" пояснили, что во время прошедших опрессовок в конце июня специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании обнаружили уязвимые места на тепломагистрали. В этой связи было принято решение оперативно приступить к ремонту, чтобы не откладывать эту работу до зимы и избежать аварийных ситуаций во время отопительного сезона.

Напомним, опрессовки прошли в Академическом с 19 по 24 июня. Поскольку в районе закрытая схема ГВС, они проводятся с отключением горячей воды.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.07.2022, 16:38 / Общество
Вратаря сборной России по хоккею госпитализировали из военкомата
02.07.2022, 14:55 / Общество
Микрорайон Академический в Екатеринбурге останется без горячей воды на 5 дней
02.07.2022, 14:12 / Общество
Universal Pictures заявила об уходе с российского рынка
02.07.2022, 13:19 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 92 случая COVID-19
02.07.2022, 12:56 / Общество
Сотрудникам ГИБДД запретили использовать ручные радары