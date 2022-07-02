Микрорайон Академический в Екатеринбурге останется без горячей воды на 5 дней

Воды не будет из-за необходимости оперативно провести ремонтные работы. Фото: Алексей Кунилов

В квартирах Академического отключат воду на 5 дней — с 08:00 4 июля до 17:00 8 июля.

В УК "Академический" пояснили, что во время прошедших опрессовок в конце июня специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании обнаружили уязвимые места на тепломагистрали. В этой связи было принято решение оперативно приступить к ремонту, чтобы не откладывать эту работу до зимы и избежать аварийных ситуаций во время отопительного сезона.

Напомним, опрессовки прошли в Академическом с 19 по 24 июня. Поскольку в районе закрытая схема ГВС, они проводятся с отключением горячей воды.