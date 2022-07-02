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2 июля 2022, 16:38

Вратаря сборной России по хоккею госпитализировали из военкомата

  Юлия Пастух
Хоккеисты

Фото: Александр Зайцев

В Санкт-Петербурге вратаря сборной России по хоккею, экс-хоккеиста ЦСКА Ивана Федотова госпитализировали из здания военкомата.

1 июля, по данным "Известий", оперативники уголовного розыска задержали спортсмена по подозрению в уклонении от призыва в армию и доставили в военкомат. Отмечается, что просьба в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступила из военной прокуратуры. 

Позднее спортсмену стало плохо, и его госпитализировали из здания военкомата на скорой, сообщают "Известия" в telegram-канале.

По данным РИА Новости, 25-летний Иван Федотов заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Филадельфия Флайерз" и планировал в июле эмигрировать в США.

Областная газета Свердловской области

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