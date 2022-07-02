Вратаря сборной России по хоккею госпитализировали из военкомата

Фото: Александр Зайцев

В Санкт-Петербурге вратаря сборной России по хоккею, экс-хоккеиста ЦСКА Ивана Федотова госпитализировали из здания военкомата.

1 июля, по данным "Известий", оперативники уголовного розыска задержали спортсмена по подозрению в уклонении от призыва в армию и доставили в военкомат. Отмечается, что просьба в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступила из военной прокуратуры.

Позднее спортсмену стало плохо, и его госпитализировали из здания военкомата на скорой, сообщают "Известия" в telegram-канале.

По данным РИА Новости, 25-летний Иван Федотов заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Филадельфия Флайерз" и планировал в июле эмигрировать в США.