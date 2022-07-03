Патрульные машины Госавтоинспекции России планируют оснастить системой распознавания лиц

Системы будут встроены в светосигнальные балки патрульных автомобилей. Фото: Павел Ворожцов

В МВД России заявили, что патрульные автомобили ГИБДД могут оснастить в ближайшее время системой распознавания лиц участников движения и автоматической фотовидеофиксацией. Тестирование инструмента планируют начать уже на следующей неделе.

Об использовании такой системы рассказали ТАСС в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ.

"Система даст возможность инспектору ДПС в ходе патрулирования выявлять нарушение ПДД транспортных средств как встречного, так и попутного направления, скоростного режима, автоматически распознавать государственные регистрационные знаки, выявлять разыскиваемые автомобили, информировать автоинспектора о грубых нарушениях, проводить автоматическую фотовидеофиксацию, в том числе транспортных средств с иностранными регистрационными знаками, распознавать лица участников дорожного движения", — пояснили в МВД.

Тестирование автоматической фотовидеофиксации начнется уже на следующей неделе в Москве и Санкт-Петербурге. Системы будут встроены в светосигнальные балки патрульных автомобилей — эти балки разрабатывались в течение последних двух лет. В МВД уточнили, что устройство создано полностью из отечественных комплектующих.