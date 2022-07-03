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Общество
3 июля 2022, 19:01

Губернатор Евгений Куйвашев принял участие в областном Сабантуе

  Павел Ворожцов
Сабантуй

Областной Сабантуй проходит на Среднем Урале уже в 15-й раз. Фото: Павел Ворожцов

Глава Среднего Урала посетил праздничные мероприятия Сабантуя, проходившего в селе Кадниково. Он отведал традиционных татарских угощений, ознакомился с обширной культурной программой и обсудил с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым план мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве между регионами.

В своей приветственной речи глава Свердловской области отметил, что Сабантуй проходит на Среднем Урале уже в 15-й раз.

Фото: Павел Ворожцов

"С каждым годом он собирает все больше гостей. Я очень благодарен нашим друзьям из республики Татарстан, республики Башкортостан за то, что разместили здесь свои подворья, за то, что рассказывают про свои культуры, о своих традициях. И конечно же это праздник большого общения между нашими народами. Урал был и остается регионом, который сохраняет традиции и всегда устремлен в будущее", — сказал губернатор.

В свою очередь Рустам Минниханов заявил, что Свердловская область является не только опорным краем России, но и стратегическим партнером Республики Татарстан. Он поблагодарил главу региона за праздник и пожелал гостям хорошего Сабантуя.

Фото: Павел Ворожцов

В рамках мероприятия главы двух субъектов РФ утвердили план совместной работы на ближайшие три года почти по 20 конкретным направлениям. Речь идет, например, об инвестиционном сотрудничестве, взаимодействии в аграрной сфере, решении вопросов экологии, культуры и здравоохранения. Как отметили в департаменте информполитики Свердловской области, на уральский Сабантуй приехала также зампредседателя Государственного Собрания — Курултая республики Башкортостан Тамара Тансыккужина.

На площадке комплекса "Белая лошадь", где в этом году проходит областной Сабантуй, расположилось более 20 национальных подворий. Гости мероприятия могли узнать рецепты старинных национальных блюд, выпить чая, познакомиться с искусством тамбурной вышивки, сысертским фарфором и артефактами традиционного быта. 

Фото: Павел Ворожцов

Главная праздничная сцена собрала артистов лучших творческих коллективов республик Татарстан и Башкортостан. Также участники Сабантуя могли потягаться в армрестлинге, боях на мешках, волейболе, гиревом спорте, перетягивании каната и многих других спортивных состязаниях.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

На финальных встречах спортсменов по традиционной борьбе на поясах "Корэш" присутствовали губернатор Свердловской области и президент Татарстана. Победитель получил звание абсолютного Батыра Сабантуя и новый автомобиль. 

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

Областная газета Свердловской области

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