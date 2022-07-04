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4 июля 2022, 10:19

В Свердловскую область идет 30-градусная жара

жара

Жара придет в регион в начале второй декады июля. Фото: Павел Ворожцов

Жителей Среднего Урала ждет изнуряющая жара. Синоптики обещают до +30 °С в регионе.

Однако свердловчанам придется немного подождать. Начало первой недели июля будет умеренно теплым. Ожидаются кратковременные дожди, кое-где пройдут грозы.

При этом, по данным главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, теплеть начнет уже со вторника. Температура воздуха в период 5–8 июля ночью составит +8...+13 °С, а днем повысится до +22...+27 °С.

"В начале второй декады июля вероятно усиление жары до +25–30 °С", — отмечает синоптик.

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Областная газета Свердловской области

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