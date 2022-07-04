Турецкие партнеры предложили уральским предприятиям заместить продукцию ушедших с рынка западных компаний

Торговля Свердловской области с этой страной по итогам года приросла на 60% и составила 812 млн долларов США. Фото: Полина Зиновьева

Речь об этом шла в рамках первых деловых встреч XII Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2022. По словам директора департамента экспорта Министерства торговли Турции Мехмета Али Калычкайа, их страна и Россия могут дополнять друг друга в экономическом плане.

Как отметил господин Калычкайа на встрече в Уральской торгово-промышленной палате, с апреля турецкая делегация готовилась к участию в выставке.

"Мы заинтересованы в получении от свердловских партнеров заявок на поставки высокотехнологичной продукции, готовы подбирать аналоги, ранее поставлявшейся европейской техники. У нас есть интересный инструмент — байерские программы, и мы готовы поддерживать иностранные миссии, заинтересованные в импорте из Турции", — заявил он.

По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина, по итогам прошлого года Турция вошла в пятерку стран-торговых партнеров региона. При этом товарооборот состоит в основном из уральского экспорта: металлургической и минеральной продукции.

"До введения западных санкций Свердловская область закупала определенные комплектующие и материалы за рубежом примерно на один миллиард долларов США, треть приходилась на Китай. Часть завозилась из Белоруссии, Индии, Индонезии. <...> То, что сегодня предлагает Турция, соответствует нашим планам по диверсификации географии внешней торговли и окажет на данном этапе хорошую помощь нашим производителям", — сказал министр.

В областном департаменте информполитики уточнили, что на данный момент достигнута договоренность в подготовке свердловской стороной перечня предприятий с указанием конкретных продуктов. На основании предоставленного списка Минторговли Турции подберет надежных партнеров-производителей для организации дальнейших поставок. Кроме того, стороны запланировали онлайн-биржу контактов, по результатам которой руководство Среднего Урала примет решение об организации деловой миссии в Турцию.

Кстати, торговля Свердловской области с этой страной по итогам года приросла на 60% и составила 812 млн долларов США, свердловский экспорт при этом достиг 770 млн долларов.

Напомним, на площадке ПМЭФ в июне этого года зампредседателя правительства России Александр Новак во время встречи с турецкими бизнесменами особо подчеркнул возможность для Турции и России стать крупным торгово-логистическим хабом.