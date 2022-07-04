На Урал завезли 5 тонн зараженных нектаринов из Турции

Фрукты заражены калифорнийской щитовкой. Фото: Владимир Мартьянов

В екатеринбургский аэропорт Кольцово завезли крупную партию нектаринов, зараженных калифорнийской щитовкой.

По данным Управления Россельхознадзора по Свердловской области, из Турции было завезено 5 тонн нектаринов, пораженных вредителем. Однако серьезной опасности для человека такие фрукты не представляют, необходимо лишь тщательно вымыть их перед употреблением.

Стоит отметить, калифорнийская щитовка поражает яблоню, грушу, персик, сливу, черешню, вишню, миндаль, боярышник, айву, розу, сирень, липу, березу, иву, хмель, орех грецкий, тополь – всего около 270 видов из 84 семейств. После вредителя дерево ослабевает, его кора трескается и отмирает, урожай резко снижается.