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4 июля 2022, 13:50

В Екатеринбурге перенесут главную сцену Дня города

салют на День города

Екатеринбург отметит День города 20 августа. Фото: Галина Соловьева

Главную сцену празднования 299-летия Екатеринбурга перенесут. Это связано с ремонтом Исторического сквера.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе мэрии, гала-концерт, хедлайнером которого станет певец Александр Маршал, пройдет на Октябрьской площади. Остальные праздничные локации объявят позже.

Добавим, в ближайшие дни в Историческом сквере стартует масштабный ремонт. Обновление общественной территории пройдет в рамках 300-летия уральской столицы. За 150 миллионов рублей (из них 53 млн были выделены из областного бюджета, а остальные из муниципального) планируется отремонтировать тротуары и лестницы, заменить бордюры. Также предполагается выполнить озеленение и установить лавочки.

Кстати, Исторический сквер был возведён в 1973 году в честь 250-летия Екатеринбурга, и теперь, накануне его 300-летия, главная часть набережной Исети приобретёт первозданный вид.

"Настоятельно просим воздержаться от прогулок в сквере на время работ. Ремонт будет происходить по обе стороны реки с использованием режущей техники, поэтому ходить тут будет небезопасно. Конечно, благоустраиваемую территорию ограничим запрещающими лентами, но мы все равно призываем граждан быть осторожными", – отметила председатель Комитета благоустройства горадминистрации Тамара Благодаткова.

Областная газета Свердловской области

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