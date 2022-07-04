Михаил Мишустин посещал ИННОПРОМ и в прошлом году. Фото: Павел Ворожцов

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург. В ходе рабочей поездки он осмотрит Международную промышленную выставку ИННОПРОМ-2022 и примет участие в стратегической сессии.

Вместе с ним мероприятие посетит премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. На полях ИННОПРОМа главы правительств двух стран обсудят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и приоритетные задачи углубления интеграции в Евразийском экономическом союзе.

Добавим, премьер-министра России встретили полпред президента в УрФО и губернатор Свердловской области.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2022 проходит в столице Урала в период с 4 по 7 июля. В ней принимают участие представители 30 стран. Главная тема этого года – "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям".