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Общество
4 июля 2022, 14:33

Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург

Михаил Мишустин

Михаил Мишустин посещал ИННОПРОМ и в прошлом году. Фото: Павел Ворожцов

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург. В ходе рабочей поездки он осмотрит Международную промышленную выставку ИННОПРОМ-2022 и примет участие в стратегической сессии.

Вместе с ним мероприятие посетит премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. На полях ИННОПРОМа главы правительств двух стран обсудят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и приоритетные задачи углубления интеграции в Евразийском экономическом союзе.

Добавим, премьер-министра России встретили полпред президента в УрФО и губернатор Свердловской области.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2022 проходит в столице Урала в период с 4 по 7 июля. В ней принимают участие представители 30 стран. Главная тема этого года – "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям".

Областная газета Свердловской области

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