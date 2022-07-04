Рыбак из Свердловской области выиграл в лотерею более 11 миллионов

До пенсии Александр Владимирович работал сталеваром. Фото: пресс-служба "Столото", снимок публикуется с разрешения получателя

Свердловчанину повезло в 40 220-м тираже "Спортлото "5 из 36". Он выиграл суперприз в размере 11 122 064 рублей.

"Не успел я далеко отойти от киоска, как на телефон пришло СМС-оповещение о выигрыше. Я тут же развернулся и пошел обратно проверять билет. Эмоции похожи на те, которые я испытал, когда встретил свою единственную любовь. У меня перехватило дыхание и сердце заколотилось", — рассказал мужчина.

Как отмечают в пресс-службе "Столото", победитель увлекается рыбалкой. В связи с этим часть выигрыша пойдет на покупку снегохода, моторной лодки и инвентаря. Дочери мужчина поможет достроить дом, сыну купит новый автомобиль. Также он отложит накопления для внуков, их у победителя шестеро.

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