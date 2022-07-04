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4 июля 2022, 15:44

Сведения о размере и стоимости печатной площади в «Областной газете» и на сайте www.oblgazeta.ru

Сведения о размере и стоимости печатной площади в «Областной газете» и на сайте www.oblgazeta.ru при размещении предвыборных агитационных материалов кандидатов на выборах Губернатора Свердловской области, выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований на территории Свердловской области 11 сентября 2022 года.

№ п/п

Наименование услуги (работы)

Цена, руб.(с НДС)

Продажа рекламной площади в печатном издании «Областная газета»

1

19,3 кв. см. (9,125х2,1167см)

2 950

2

41,8 кв. см. (9,125х4,5861см)

5 900

3

64,3 кв. см. (9,125х7,0556см)

8 850

4

86,9 кв. см. (9,125х9,525см)

11 800

5

109,2 кв. см. (9,125х11,9764см)

14 750

6

154,5 кв. см. (9,125х16,9333см)

20 650

7

177 кв. см. (9,125х19,4028см)

23 600

8

199,5 кв. см. (9,125х21,8722см)

26 550

9

1/8 полосы – 222,1 кв. см. (9,125х24,3417см)

29 500

10

1/4 полосы – 447,4 кв. см. (18,75х24,3417см)

59 000

11

1/2 полосы – 894,9 кв. см. (38х24,3417см)

118 000

12

1 полоса – 1916,9 кв. см. (38х50,4472см)

236 000

13

Вложение агитационных /информационных материалов

100 000

14

Дополнительный тираж (1 экз. газеты)

8,25

Надбавки

%

15

Работа журналиста / рерайтинг

20

16

Работа фотокорреспондента

15 (но не менее 1 000 руб.)

17

Позиционирование на полосе (кроме первой)

10

18

Постановка на последнюю полосу

50

19

Постановка на первую полосу

100

Продажа рекламного места на сайте www.oblgazeta.ru

20

Публикация в рубрике «пресс-релизы» – 1 шт.

3 000

21

Публикация новости – 1 шт.

8 000

22

Баннер Правый – 300 х 600/900, за 1 месяц / за 1 неделю

20 000 /5 000

23

Баннер Центральный – 1 220 х 150/200,за 1 месяц / за 1 неделю

20 000 /5 000

24

Баннер Верхний 1845 х 150 (Шапка),за 1 месяц / за 1 неделю

30 000 /10 000

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Областная газета Свердловской области
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