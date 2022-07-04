Сведения о размере и стоимости печатной площади в «Областной газете» и на сайте www.oblgazeta.ru при размещении предвыборных агитационных материалов кандидатов на выборах Губернатора Свердловской области, выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований на территории Свердловской области 11 сентября 2022 года.
№ п/п
Наименование услуги (работы)
Цена, руб.(с НДС)
Продажа рекламной площади в печатном издании «Областная газета»
1
19,3 кв. см. (9,125х2,1167см)
2 950
2
41,8 кв. см. (9,125х4,5861см)
5 900
3
64,3 кв. см. (9,125х7,0556см)
8 850
4
86,9 кв. см. (9,125х9,525см)
11 800
5
109,2 кв. см. (9,125х11,9764см)
14 750
6
154,5 кв. см. (9,125х16,9333см)
20 650
7
177 кв. см. (9,125х19,4028см)
23 600
8
199,5 кв. см. (9,125х21,8722см)
26 550
9
1/8 полосы – 222,1 кв. см. (9,125х24,3417см)
29 500
10
1/4 полосы – 447,4 кв. см. (18,75х24,3417см)
59 000
11
1/2 полосы – 894,9 кв. см. (38х24,3417см)
118 000
12
1 полоса – 1916,9 кв. см. (38х50,4472см)
236 000
13
Вложение агитационных /информационных материалов
100 000
14
Дополнительный тираж (1 экз. газеты)
8,25
Надбавки
%
15
Работа журналиста / рерайтинг
20
16
Работа фотокорреспондента
15 (но не менее 1 000 руб.)
17
Позиционирование на полосе (кроме первой)
10
18
Постановка на последнюю полосу
50
19
Постановка на первую полосу
100
Продажа рекламного места на сайте www.oblgazeta.ru
20
Публикация в рубрике «пресс-релизы» – 1 шт.
3 000
21
Публикация новости – 1 шт.
8 000
22
Баннер Правый – 300 х 600/900, за 1 месяц / за 1 неделю
20 000 /5 000
23
Баннер Центральный – 1 220 х 150/200,за 1 месяц / за 1 неделю
20 000 /5 000
24
Баннер Верхний 1845 х 150 (Шапка),за 1 месяц / за 1 неделю
30 000 /10 000
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