Сведения о размере и стоимости печатной площади в «Областной газете» и на сайте www.oblgazeta.ru

Сведения о размере и стоимости печатной площади в «Областной газете» и на сайте www.oblgazeta.ru при размещении предвыборных агитационных материалов кандидатов на выборах Губернатора Свердловской области, выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований на территории Свердловской области 11 сентября 2022 года.

№ п/п Наименование услуги (работы) Цена, руб.(с НДС) Продажа рекламной площади в печатном издании «Областная газета» 1 19,3 кв. см. (9,125х2,1167см) 2 950 2 41,8 кв. см. (9,125х4,5861см) 5 900 3 64,3 кв. см. (9,125х7,0556см) 8 850 4 86,9 кв. см. (9,125х9,525см) 11 800 5 109,2 кв. см. (9,125х11,9764см) 14 750 6 154,5 кв. см. (9,125х16,9333см) 20 650 7 177 кв. см. (9,125х19,4028см) 23 600 8 199,5 кв. см. (9,125х21,8722см) 26 550 9 1/8 полосы – 222,1 кв. см. (9,125х24,3417см) 29 500 10 1/4 полосы – 447,4 кв. см. (18,75х24,3417см) 59 000 11 1/2 полосы – 894,9 кв. см. (38х24,3417см) 118 000 12 1 полоса – 1916,9 кв. см. (38х50,4472см) 236 000 13 Вложение агитационных /информационных материалов 100 000 14 Дополнительный тираж (1 экз. газеты) 8,25 Надбавки % 15 Работа журналиста / рерайтинг 20 16 Работа фотокорреспондента 15 (но не менее 1 000 руб.) 17 Позиционирование на полосе (кроме первой) 10 18 Постановка на последнюю полосу 50 19 Постановка на первую полосу 100 Продажа рекламного места на сайте www.oblgazeta.ru 20 Публикация в рубрике «пресс-релизы» – 1 шт. 3 000 21 Публикация новости – 1 шт. 8 000 22 Баннер Правый – 300 х 600/900, за 1 месяц / за 1 неделю 20 000 /5 000 23 Баннер Центральный – 1 220 х 150/200,за 1 месяц / за 1 неделю 20 000 /5 000 24 Баннер Верхний 1845 х 150 (Шапка),за 1 месяц / за 1 неделю 30 000 /10 000

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*Свидетельство о регистрации средства массовой информации Сетевого издания Областная газета от 14 июля 2014 года Эл № ФС77-58600

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