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4 июля 2022, 16:29

Россияне вновь могут получить визы Греции

Виза

Выдача виз россиянам была недоступна последние три дня. Фото: Павел Ворожцов

Генконсульство Греции в Москве возобновило работу визового и гражданского отделов. Последняя приостановка выдачи виз была связана с депортацией греческих дипломатов из России.

Об этом сообщила секретарь посольства Греции в России Деспина Николаиду.

"Да, возобновил работу визовый отдел. Мы работаем как всегда. У нас была проблема, потому уезжают наши сотрудники. Но сейчас все хорошо", — передает ее слова ТАСС.

Выдача виз россиянам была недоступна последние три дня.

Напомним, подобная ситуация произошла 25 июня. Тогда это связывали с обновлением системы визового центра.

Областная газета Свердловской области

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