Президент Национального объединения стройиндустрии Александр Лощенко отмечает 70-летие

Александр Лощенко. Фото: из личного архива Александра Лощенко

Сегодня, 4 июля, исполняется 70 лет президенту Национального объединения участников строительной индустрии (НОСИ), президенту Союза предприятий строительной индустрии Свердловской области Александру Лощенко.

Уважаемый Александр Леонидович! «Областная газета» поздравляет вас с юбилеем! Вы, без преувеличения, человек с золотыми руками — строитель! Нам очень приятно сотрудничать с вами, ваше экспертное мнение для нас ценно и важно!

Желаем постоянного роста и развития, бесперебойной работы в решении важных государственных задач. А в личной жизни — радости и сил.