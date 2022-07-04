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4 июля 2022, 18:15

Президент Национального объединения стройиндустрии Александр Лощенко отмечает 70-летие

Александр Лощенко

Александр Лощенко. Фото: из личного архива Александра Лощенко

Сегодня, 4 июля, исполняется 70 лет президенту Национального объединения участников строительной индустрии (НОСИ), президенту Союза предприятий строительной индустрии Свердловской области Александру Лощенко. 

Уважаемый Александр Леонидович! «Областная газета» поздравляет вас с юбилеем! Вы, без преувеличения, человек с золотыми руками — строитель! Нам очень приятно сотрудничать с вами, ваше экспертное мнение для нас ценно и важно!

Желаем постоянного роста и развития, бесперебойной работы в решении важных государственных задач. А в личной жизни — радости и сил.

Областная газета Свердловской области

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Президент Национального объединения стройиндустрии Александр Лощенко отмечает 70-летие