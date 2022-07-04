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4 июля 2022, 17:50

Владимир Путин наградит всех военных, отличившихся во время освобождения ЛНР

Владимир Путин

Владимир Путин поздравил с освобождением ЛНР всех российских военных и бойцов второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР, поблагодарил их за службу и пожелал успехов. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел 4 июля встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Верховному Главнокомандующему ВС РФ было доложено об успехах при освобождении Луганской Народной Республики. Российский лидер попросил главу Минобороны представить к наградам всех отличившихся в ЛНР военнослужащих.

Владимир Путин поздравил с освобождением ЛНР всех российских военных и бойцов второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР, поблагодарил их за службу и пожелал успехов, сообщается на сайте Кремля.

"Прошу вас представить к госнаградам всех военнослужащих, которые отличились в ходе этих боевых действий. Исходя из ваших же ежедневных докладов, знаю, что в армии России таких смелых и профессиональных воинов, по-хорошему дерзких воинов, много, достаточно. И они все должны быть отмечены соответствующими государственными наградами", — обратился президент к главе Минобороны РФ.

Напомним, что заявление Сергея Шойгу об освобождении ЛНР появилось 3 июля на сайте министерства. В документе было сказано, что вооруженные силы РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над городом Лисичанском и близлежащими населенными пунктами. В частности, речь идет о Белогоровке, Новодружеске, Малорязанцево и Белой Горе. Только за предыдущие сутки военные взяли под контроль 182 квадратных километра территорий.

Областная газета Свердловской области

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