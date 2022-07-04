Премьер-министрам России и Казахстана перспективные разработки на региональном стенде представил губернатор Свердловской области. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Вчера в Екатеринбурге Председатель Правительства России Михаил МИШУСТИН на площадке Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2022 провел переговоры с коллегой из республики Казахстан Алиханом СМАИЛОВЫМ. Премьеров встречал глава региона Евгений КУЙВАШЕВ. Губернатор ознакомил гостей с экспозицией, после чего они приняли участие в стратегической сессии «Промышленный переход: опыт лидеров».

Выставка ИННОПРОМ-2022 стартовала 4 июля в Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». Ее ключевая тема — «Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям». На ИННОПРОМ, который проводится уже в двенадцатый раз, съехались гости из более 30 стран. Впервые на выставке представила свой национальный стенд Армения. На нем демонстрировались образцы армянской электроники и украшения.

Страной-партнером выставки в этом году стал Казахстан. Статус предполагает масштабную национальную экспозицию, деловую и культурную программы. В этой связи площадь казахстанской экспозиции составила 1600 кв. м, где разместились порядка 200 компаний. Гостей площадки встречали музыканты в национальных костюмах а переговорную комнату разместили в установленной посреди экспозиции юрте.

Предприятиям Свердловской области была отведена отдельная экспозиция. Михаилу Мишустину были представлены детали с износостойким покрытием для машины непрерывного литья заготовок, роботизированная высокоточная установка лазерной наплавки, а также беспилотник для диагностики линий электропередач, разработанный екатеринбургской компанией «Лаборатория будущего». Снабженное винтами устройство способно садиться на провода и передвигаться по ним при помощи пары колес. Разработчики рассказали, что их канатоход может обнаруживать дефекты на проводах, находящихся под напряжением.

Впервые участие в международной выставке приняли металлургические предприятия Донбасса. Их представители рассчитывают найти в России надежных партнеров.

Ознакомившись с экспозицией выставочных павильонов, Михаил Мишустин и Алихан Смаилов в присутствии Евгения Куйвашева приняли участие в церемонии открытия выставки и стратегической сессии «Промышленный переход: опыт лидеров».

Михаил Мишустин заявил о необходимости перехода на принципиально новую модель развития во всех сферах РФ. По его словам, государство должно сменить вектор прогресса на «опережающий».

– Ключевыми задачами России премьер назвал импортозамещение в области авиастроения, судостроения, фармацевтики, химии и радиоэлектроники. – Санкции подтолкнули к более активной структурной перестройке ключевых отраслей. Мы этим занимались много лет. Но теперь задачи развития собственных производств, создания передовых компетенций стали одним из важнейших приоритетов государства, – заявил Михаил Мишустин.

Российский премьер подчеркнул необходимость незамедлительно приступить к формированию фармацевтики, которая бы полностью не зависела от зарубежных компонентов.

– Пандемия ярко показала, как важно обладать самодостаточной фармацевтической промышленностью. Теперь всем очевидно, что это стратегическая отрасль, обеспечивающая безопасность страны. Мы справились с выпуском вакцин и лекарственных препаратов, но частично эти успехи базируются на импортных компонентах. Поэтому нам следует незамедлительно приступить к формированию технологической независимости по биологическим и химическим субстанциям, сырью, оборудованию, – сказал Михаил Мишустин.

В свою очередь глава правительства Казахстан в своем выступлении отметил высокую динамику сотрудничества в сфере промышленной кооперации между Казахстаном и Россией. По его словам, совместно уже реализовано 13 крупных проектов на сумму порядка $ 450 млн, включая производство легковых автомобилей, электровозов и тракторов. На стадии реализации находятся еще 9 крупных совместных проектов на общую сумму $3 млрд.

– Сегодня предприятия Казахстана и России уже в полной мере готовы к реализации инновационных промышленных проектов. Поэтому особо отмечу важность подписания новой Программы совместных действий, которая предполагает сотрудничество еще по 22 проектам в 7 отраслях промышленности, — подчеркнул Алихан Смаилов.

Как рассказал премьер-министр Казахстана, в рамках выставки планируется подписать порядка 23 соглашений, и одно из них — Программа совместных действий в рамках кооперации промышленности с общим объемом инвестиций на 6,5 миллиардов долларов.

Первая рабочая встреча, которую провел вчера в Екатеринбурге российский премьер, состоялась в аэропорту Кольцово. У трапа Михаила Мишустина встретили полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, начальник свердловского УФСБ Алексей Зиновьев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сразу после прилета провел в аэропорту Кольцово рабочую встречу с губернатором Евгением Куйвашевым. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Перед тем как отправиться на «Иннопром», председатель правительства России обсудил с главой региона несколько тем, отметив первым делом, что международная выставка не случайно уже в двенадцатый раз проводится в Свердловской области. Этот факт Михаил Мишустин объяснил тем, что предприятия, которые работают в регионе, вносят большой вклад в развитие собственного производства в стране. Губернатор Евгений Куйвашев доложил Председателю Правительства России Михаилу Мишустину о ходе реализации важнейших для Свердловской области проектов – о строительстве ЕКАД, возведении студенческого кампуса УрФУ и планах по запуску программы поддержки студенчества. Также губернатор отчитался о социально-экономическом положении региона. – В сентябре мы запустили рабочее движение по ЕКАД от жилого района Солнечный на Полевском тракте до Челябинского тракта. Также завершим реконструкцию от Челябинского тракта до Тюменского. Вместе с тем мы движемся дальше, и в 2023 году, после окончания проектирования, выйдем на северную часть полукольца. Что касается в целом дорожного строительства, то мы выполняем все в соответствии с графиками национального проекта «Безопасные качественные дороги», и в целом за 2021 год, благодаря поддержке Правительства, мы отремонтировали и построили более 240 километров дорог. Также включились в реализацию проекта Москва – Казань – Екатеринбург. Предприятия уже работают, подписаны соответствующие контракты и предварительная работа», — рассказал губернатор. В свою очередь Михаил Мишустин заявил, что Федерация поддержит опережающее строительство трассы М-12 Москва – Казань до Екатеринбурга. – Я думаю, что в ближайшее время наши коллеги из Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, которые находятся в полном контакте с вами, будут смотреть, как продвигается строительство, — добавил он. Отдельной темой разговора стала поддержка студенческого сообщества в Свердловской области. Губернатор рассказал премьер-министру о ходе строительства кампусов Уральского федерального университета. Напомним, ранее Михаил Мишустин поручал областным властям проработать вариант вовлечения в проект бизнеса, и сегодня руководству региона удалось это сделать. – Евгений Владимирович, спасибо. Регион развивается, создаются рабочие места, очень высокая промышленная кооперация. Вообще, здесь промышленность развивается во всех направлениях. Радует практически нулевой уровень безработицы. Я хочу пожелать вам удачи. Будем поддерживать все основные проекты, — заявил, подводя итоги встречи, российский премьер.

ИННОПРОМ 2010–2022: Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 2010 года

Главная индустриальная, торговая и экспортная площадка России

Около 80% посетителей выставки – специалисты различных направлений промышленности и предприятий

Участники ИННОПРОМ – представители более 60 регионов России и 22 стран мира.

Организаторы: Правительство Свердловской области, Министерство промышленности и торговли РФ.

ИННОПРОМ-2022: 50 000 м² выставочной площади

>600 экспонентов

>40 000 посетителей

>100 мероприятий

>350 спикеров

Опубликовано в №116 от 05.07.2022