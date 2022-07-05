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Общество
5 июля 2022, 09:13

Средний Урал вошел в топ-15 лидирующих по промышленному развитию регионов

ИННОПРОМ

ИННОПРОМ станет постоянной площадкой для подведения итогов рейтинга. Фото: Полина Зиновьева

Итоги соответствующего исследования были презентованы на ИННОПРОМе-2022 в Екатеринбурге в присутствии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Рейтинг был сформирован по пяти блокам. По показателям трех из них наша область в первой десятке. Так, по "Деловой активности региона. Молодежной политики. Промышленному туризму" Средний Урал на четвертом месте. По "Цифровой трансформации региона" — на пятом, а по "Взаимодействию региона с Минпромторгом РФ и Фондом развития промышленности" — на восьмом, сообщает областной департамент информполитики.

"Мы это рассматриваем не с точки зрения определения лучших, в первую очередь, это способ выявить слабые места, провести работу над ошибками. Сама структура рейтинга по сути может служить дорожной картой", — сказал Денис Мантуров. Он также добавил, что международная промышленная выставка станет постоянной площадкой для подведения итогов рейтинга.

Областная газета Свердловской области

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