Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июля

Остальные аэропорты страны работают штатно. Фото: Галина Соловьева

Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра России до 12 июля. Улететь не получится в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

Рекомендуется продолжить перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам — через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Как отмечает федеральное агентство, остальные аэропорты страны работают штатно. Более подробную информацию следует уточнять на их официальных сайтах.

Напомним, ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением спецоперации на Украине.