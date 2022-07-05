Договорились на ИННОПРОМе: какие соглашения были подписаны 5 июля

Все соглашения были подписаны на ИННОПРОМе. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Усиление импортозамещения в IT, улучшение инвестиционного климата в Свердловской области, развитие системы пространственных данных — рассказываем об этих и других соглашениях, подписанных на ИННОПРОМе 5 июля.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов подписали документ, направленный на импортозамещение в приоритетных отраслях экономики и соцсферы. В частности, банк поможет с импортозамещением в IT-отрасли с использованием отечественного программного обеспечения.

Также сегодня глава региона, президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский договорились о продвижении социально значимых инвестпроектов, обеспечении стабильной работы свердловских предприятий, содействии в подготовке высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров, развитии системы охраны труда и здорового образа жизни.

Директор АО "Урало-Сибирская Гео-Информационная Компания" Александр Алябьев и губернатор подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие системы пространственных данных. Речь идет о создании и интеграции 3D-стереомоделей – специальных цифровых карт, которые в объемном виде отображают рельеф, здания, деревья. Их можно использовать как в градостроительстве, так и для учета зеленых насаждений.

Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве заключено между главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым, главой региона и вице-президентом ЕВРАЗа, руководителем дивизиона "Урал" Денисом Новоженовым. В соответствии с документом на развитие Нижнего Тагила будет дополнительно направлено около 4,2 млрд рублей. Деньги в том числе направят на ремонт лечебных учреждений города, реконструкцию театра кукол и восстановление других значимых объектов.

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