Военнослужащие ЦВО поздравили свердловского ветерана Великой Отечественной войны со 100-летием

Праздник для ветерана был организован по инициативе командующего войсками ЦВО Александра Лапина. Фото: пресс-служба ЦВО

В день рождения ветерана Великой Отечественной войны, военного медика Ольги Черновой военнослужащие ЦВО устроили под окнами ее квартиры мини-парад и вручили подарки женщине. 4 июля ей исполнилось 100 лет.

Рота почетного караула прошла торжественным маршем под окнами квартиры Ольги Черновой в Верхней Пышме, после чего оркестр ЦВО исполнил для ветерана "День Победы", "Уральскую рябинушку" и "Темную ночь".

Фото: пресс-служба ЦВО

Фото: пресс-служба ЦВО

Замначальника управления медицинского обеспечения, полковник медицинской службы Дмитрий Перминов и военный комиссар города Верхняя Пышма, полковник запаса Юрий Саитов вручили женщине букет цветов и поблагодарили ее за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.

"Дай Бог вам здоровья. Молодое поколение на вас равняется, и все медработники и специалисты, медсестры и фельдшера на вас равняются. Поздравляю вас от лица всех медработников Центрального военного округа и себя лично, желаю здоровья, чтобы улыбка и хорошее настроение никогда вас не покидали", — передает слова Дмитрия Перминова пресс-служба ЦВО.

Праздник для ветерана был организован по инициативе командующего войсками ЦВО Александра Лапина.