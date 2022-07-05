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Общество
5 июля 2022, 17:23

В Новоуральске задержали курьера, который забирал деньги у доверчивых пенсионеров

полицейский

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фото: Алексей Кунилов

Полицейские Новоуральска задержали 17-летнего мошенника-курьера, забиравшего деньги у доверчивых пенсионеров. За четыре часа молодой человек собрал 550 тысяч рублей с граждан, которых обманули по схеме "Родственник попал в беду".

По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, задержанный раскаялся в содеянном и рассказал полицейским, что подрабатывал в качестве "курьера". В его обязанности якобы входил сбор денег у пенсионеров и их дальнейший перевод на банковский счет организаторам мошеннической схемы.

В отношении курьера возбуждено 4 уголовных дела по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года.

"В настоящее время сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к другим эпизодам противоправной деятельности, а также устанавливают личности его возможных сообщников. Также решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего правонарушителя к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей", — отметил полковник Горелых.

Последняя из потерпевших, которая отдала мошеннику 150 тысяч рублей, рассказала, что ей позвонил мужчина и сообщил о ДТП с участием ее дочери.

Областная газета Свердловской области

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