"Автомобилист" подписал двухлетний контракт с американским защитником Ником Эбертом

Состав "Автомобилиста" пополнил защитник Ник Эберт. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Хоккейный клуб "Автомобилист" заключил односторонний контракт с 28-летним защитником Ником Эбертом. Соглашение рассчитано на два года.

Предыдущие два сезона американский хоккеист провел в шведском "Эребру", отмечают в пресс-службе "Автомобилиста".

Известно, что в разные годы Эберт выступал за "Ватерлоо Блэк Хокс", "Уинсор Спитфайрз", "Гелф Шторм", "Манчестер Монаркс", "Онтарио Райн", "Техас Старз", Слован" (Братислава), "Эребру", "Бельвилль Сенаторз", "Хартфорд Вулф Пэк. В Континентальной хоккейной лиге сыграл 44 матча, набрал 19 (7+12) очков. В Американской и Шведской хоккейных лигах — 210 матчей и 141 матч соответственно.