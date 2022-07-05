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5 июля 2022, 18:37

Свердловчан предупредили о перебоях в телерадиовещании

телевидение

Телевизоры и радио свердловчан не работают из-за профилактических работ. Фото: Павел Ворожцов

До 10 июля в Свердловской области возможны кратковременные отключения телерадиосигнала. Об этом сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).

Перерывы трансляции можно будет заметить в трех городах региона. Сегодня с неполадками могли столкнуться жители Алапаевска и Серова. В последнем из перечисленных муниципалитетов отключения возможны и завтра. Также в ближайшие три дня — 6, 7 и 8 июля — перебои ожидаются в Михайловске.

В указанные дни на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. При этом в случае непогоды некоторые работы могут быть перенесены или отменены.

Областная газета Свердловской области

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