Джо Байден прочел письмо американской баскетболистки, арестованной в России

За 7 лет с УГМК Бриттни Грайнер выиграла четыре Евролиги и шесть чемпионатов России. Фото:

Президент США Джо Байден прочел письмо, написанное баскетболисткой Бриттни Грайнер в российском СИЗО. Спортсменку, которая последние семь лет играла за БК "УГМК", обвиняют в контрабанде наркотиков.

"Президент прочел письмо, я была там в этот момент", — сказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что ситуация является приоритетом для Байдена, пишут РИА Новости.

Ранее мы рассказывали, что в своем письме Грайнер попросила президента не забывать о ней и о других задержанных американцах. "Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы вернуть нас домой. Я боюсь, что могу остаться здесь навсегда", — подчеркнула она.

Напомним, 17 февраля этого года Бриттни Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево при прохождении таможенного контроля. В багаже баскетболистки, прилетевшей из Нью-Йорка, нашли 0,702 г гашишного масла, которое запрещено на территории РФ. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: контрабанда и хранение наркотиков. Спортсменке грозит до 10 лет лишения свободы.

Добавим, 1 июля в Химкинском городском суде Московской области состоялось первое заседание по делу американской баскетболистки.