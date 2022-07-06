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6 июля 2022, 10:55

Жительницу Краснотурьинска осудили за смерть ребенка по неосторожности

суд

Суд назначил женщине 10 месяцев ограничения свободы. Фото: Алексей Кунилов

Краснотурьинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Женщина осуждена за причинение смерти по неосторожности своей двухмесячной дочери.

Установлено, что в мае 2022 года осужденная положила ребенка на диван, легла рядом с ней и уснула. Во время сна женщина навалилась телом на дочь. Девочка скончалась.

Подсудимая полностью признала себя виновной. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

Ниже публикуем видеокомментарий СУ СКР по Свердловской области к приговору по городу Краснотурьинску:

Областная газета Свердловской области

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