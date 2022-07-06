На Урале задержали рецидивиста, объявленного в федеральный розыск

Задержанного росгвардейцы планируют передать полицейским Перми. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

В Нижнем Тагиле росгвардейцы задержали жителя Пермского края, подозреваемого в краже. Кнопка тревожной сигнализации сработала в крупном торговом центре на Уральском проспекте.

40-летнего мужчину доставили в ближайший отдел полиции. В ходе разбирательства было установлено, что с мая текущего года задержанный находится в федеральном розыске УМВД России по городу Перми. Там он проходил в качестве фигуранта по уголовному делу, также связанному с совершением кражи.

"От надлежащего исполнения возложенной меры пресечения подозреваемый решил уклониться. В настоящее время решается вопрос о передаче задержанного инициаторам розыска", — рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.