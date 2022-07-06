Свердловский губернатор вручил премии авторам лучших цифровых проектов

В каждой номинации лауреаты получают 300 тысяч рублей. Фото: областной департамент информполитики

Сегодня на ИННОПРОМе глава Среднего Урала Евгений Куйвашев вручил премии лауреатам губернаторской премии в сфере IT в 2019 и 2021 годах. Проекты-победители получили почти 2 миллиона рублей.

Как отмечают в департаменте информполитики региона, двойное чествование победителей связано с тем, что из-за пандемии коронавируса в 2020 году Международная выставка не проводилась. Соответственно торжественное вручение премии тогда не состоялось.

"В нынешних условиях поддержка и ускоренное развитие IT-сферы особенно важны для реализации задач импортозамещения и обеспечения технологической независимости России. В Свердловской области исторически сложилась сильная школа программирования", – отметил губернатор. Он подчеркнул, что премии вручаются уральцам, чьи уникальные разработки позволяют решать серьезные производственные задачи.

Победители:

В номинации "За выдающийся вклад в развитие научных исследований в сфере информационных технологий" победу одержали:

в 2019 году работа "Алгоритмический и программный комплекс решения обратных геофизических задач с использованием суперкомпьютерных технологий", выполненная коллективом под руководством доктора физико-математических наук ИММ УрО РАН Елены Акимовой. Разработка поможет в прогнозировании, разведке и оценке запасов полезных ископаемых.

в 2021 году – "Определение углов поворота головы" кандидата физико-математических наук ИММ УрО РАН Андрея Шеки. Программу в том числе можно применять для создания системы определения усталости водителей, системы поведенческого анализа человека, определяющей, насколько человеку интересно с оппонентом.

"За разработку лучшего инновационного продукта или услуги в сфере информационных технологий, выполненную организациями Свердловской области" награждены:

в 2019 году – проект VRDiver (система подводной виртуальной реальности) Алексея Лысенко и Евгении Панасовой. Система подходит как для индустрии развлечений, так и для тренировок вместе с программами симуляции дайвинга;

в 2021 году – "Канатоход" – первая в мире система технического обслуживания и мониторинга электрических сетей на базе роботизированного комплекса, разработанного екатеринбургским инженером, магистром техники и технологии по направлению "электроэнергетика" ООО "Лаборатория будущего" Александром Лемехом.

"За лучший проект в сфере информационных технологий, разработанный и внедренный в организациях Свердловской области":

в 2019 году – "Контур.Призма" компании "СКБ Контур". Проект автоматизирует проверку потенциальных клиентов на причастность к «отмыванию» денег и финансированию терроризма;

в 2021 году – IT-решение для строителей, которые возводят здания с применением технологий информационного моделирования. Программа разработана компаниями "Тангл" и "БИМ-Кластер" под руководством директора последней Андрея Белькевича.

Премия губернатора за выдающиеся научные разработки в сфере информационных технологий была учреждена на Среднем Урале в 2009 году. В каждой номинации лауреаты получают 300 тысяч рублей.

Кстати, в настоящее время в Свердловской области проходит очередной прием прорывных проектов на соискание премий губернатора в сфере IT. Работы и проекты на конкурс принимаются до 1 сентября 2022 года в министерстве цифрового развития и связи Свердловской области.