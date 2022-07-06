Шесть свердловских тренеров удостоены госнаград

Указ о награждении подписан российским лидером. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин наградил уральских тренеров за подготовку спортсменов, добившихся высоких результатов на Олимпиаде и Паралимпиаде-2020 в Токио.

Государственные награды присуждены 6 специалистам, а именно:

Ордена Почета удостоен тренер спортивной сборной команды России по паралимпийским видам спорта Владимир Алыпов . Он тренирует велогонщика Михаила Асташова, который на паралимпийских играх завоевал две золотые медали.

. Он тренирует велогонщика Михаила Асташова, который на паралимпийских играх завоевал две золотые медали. Орден Дружбы получил тренер спортивной сборной команды Свердловской области по спортивной гимнастике Валерий Ломаев . Он является тренером олимпийского чемпиона по художественной гимнастике Давида Белявского.

. Он является тренером олимпийского чемпиона по художественной гимнастике Давида Белявского. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награждены три представителя Центра адаптивного спорта "Родник": Светлана Гришина, Лариса Компаниец, Сергей Упоров и спортшколы олимпийского резерва "Факел" Станислав Попов.

В областном департаменте информполитики напоминают, что спортсмены Свердловской области внесли достойный вклад в копилку наград российской сборной в Токио. На Олимпиаде уральцами завоевано пять медалей, в том числе одно золото. И пять медалей Паралимпиады, из которых две золотые медали по велоспорту и серебро команды по волейболу сидя.